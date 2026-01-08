Die Thüringer Handballerinnen verlieren eine ihrer wichtigsten Spielerinnen. Die Ungarin Csenge Kuczora zieht es nach Rumänien.

Bad Salzungen - Der Thüringer Handball Club muss sich zum Saisonende von einer wichtigen Spielerin verabschieden: Csenge Kuczora verlässt den Bundesligisten im kommenden Sommer. Wie der Verein mitteilte, wird sich die Ungarin dem rumänischen Spitzenclub CSM Bukarest anschließen.

Die Rückraumspielerin stieß zur Saison 2023/24 zum THC und war seitdem eine feste Größe. In ihrer Zeit in Thüringen feierte sie mit dem Gewinn der European League und des Supercups große Erfolge. Zudem wurde sie in das ungarische Team der Handball-Weltmeisterschaft berufen.