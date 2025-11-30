Eislaufen ist eine der beliebtesten Wintersportarten. Von Eishallen bis zu saisonalen Angeboten kommen Eissportler in Thüringern vielerorts auf ihre Kosten.

Erfurt, Weimar und Ilmenau gehören zu den Thüringer Städten, in denen im Winter Schlittschuhlaufen auf Open-Air-Kunsteisbahnen oder in Eissporthallen möglich ist.

Erfurt - Sich freiwillig aufs Glatteis begeben und dabei Spaß haben: Das ist in Thüringen auch dann möglich, wenn Naturseen und -teiche nicht zugefroren sind. In mehreren Städten werden in der Vorweihnachtszeit und darüber hinaus Kunsteisbahnen aufgebaut, teils gibt es auch Eissporthallen. Ein dpa-Überblick:

Eislaufhallen nicht nur für Vereinssport

Die zuverlässigsten Gelegenheiten für ein paar Runden auf den Kufen bieten sicher die Eishallen im Freistaat: Im Erfurter Eissportzentrum wird neben dem öffentlichen Betrieb auch Eisschnelllauf, Eishockey, Eiskunstlauf und Eisstockschießen trainiert. Neben einer Innenfläche steht auch eine 400 Meter-Bahn zur Verfügung. Auch die Eishallen in Ilmenau und Sonneberg stehen derzeit nicht nur Vereinssportlern offen, für ihr Training sind allerdings bestimmte Tage reserviert. Discos auf dem Eis werden auch für Nichtsportler geboten. Die Preise familienfreundlich zu halten, wird nach Aussage einiger Sprecher eine immer größere Herausforderung.

Kunsteisbahnen in mehreren Städten

ERFURT: Ende November bis Mitte Januar können in Erfurt auch auf dem Petersberg die Schlittschuhe ausgepackt werden. Der „Erfurter Winterberg“ bietet eine 450 Quadratmeter große Outdoor-Eisbahn ausschließlich zum Schlittschuhlaufen. Jeden Sonntagabend gibt es dem Veranstalter zufolge eine Eisdisco, donnerstags legt oberhalb der Eisbahn ein DJ auf.

SAALFELD: Direkt im Stadtzentrum gibt es den „Saalfelder Eiszauber“. Von Ende November bis Anfang Januar können laut einem Sprecher dort Runden auf der rund 450 Quadratmeter großen Eisfläche gedreht werden. Für Abwechslung sorgen Eisstockschießen, Eisdisco, ein Eishockeyturnier und Rennen mit ferngesteuerten Modellautos.

MÜHLHAUSEN: Von Ende November bis Ende Februar können Gäste auf der „Erlebnis-Eisbahn“ auf 320 Quadratmeter Natureis ihre Runden drehen. Sportarten wie Eishockey oder Eisstockschießen sind einem Sprecher zufolge nach Vorbestellung ebenfalls möglich, zudem gibt es unter anderem ein Kinderprogramm und eine Eislaufschule.

WEIMAR: Zur Weihnachtsmarktzeit gehört „Weimar on Ice“ zum festen Programm. Vor dem Deutschen Nationaltheater können Eisläufer zu Füßen des Goethe-Schiller-Denkmals auf einer Kunsteisbahn ihre Runden drehen. Möglich ist dies bis Anfang Januar. Neben einem kleinen Winterdorf wird ein umfangreiches Programm mit Konzerten und anderen Events geboten.

WALTERSHAUSEN: Im Freizeitzentrum Gleisdreieck dauert die Saison der Eisbahn von Dezember bis März 2026, zur Verfügung steht eine 1.800 Quadratmeter große, überdachte Fläche. Höhepunkte sind unter anderem eine Partybahn für Kindergeburtstage und eine Eislaufschule. Auch Eisstockschießen ist möglich.

JENA: Die Eiswelt im Ernst-Abbe-Sportfeld ist ab Anfang Dezember geöffnet. Den Veranstaltern zufolge handelt sich um eine überdachte mobile 850-Quadratmeter-Fläche, auf der sich Schlittschuhläufer bis Ende Februar tummeln können. Wie bei den meisten anderen erwähnten Eislaufbahnen können Schlittschuhe und Lauflernhilfen vor Ort ausgeliehen werden.