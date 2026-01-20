Lingen - Eine Kuh ist in Lingen (Landkreis Emsland) bei einer Tierauktion entlaufen und hat nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt. Das Tier sei inzwischen wieder gesichert, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Über die Schwere ihrer Verletzungen und die genauen Umstände des Vorfalls konnte die Sprecherin zunächst keine Auskunft geben. Die Auktion findet in den Emslandhallen statt.