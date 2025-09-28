Potsdam - Nach einem sonnigen Start am Sonntag wird es in Berlin und Brandenburg zum Ende des Septembers etwas kühler. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag bei Sonne und Wolken mit Höchstwerten von 16 bis 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen demnach auf 2 bis 6 Grad, stellenweise kann es bei minus 1 Grad zu Bodenfrost kommen.

Am Dienstag soll es bei 14 bis 17 Grad weitgehend trocken bleiben. Die Nacht zum Mittwoch wird ähnlich kühl erwartet, leichter Frost ist nicht ausgeschlossen. Zum Oktoberstart am Mittwoch gibt es laut DWD viel Sonnenschein. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 16 Grad.