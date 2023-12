Kultursenator Chialo will KI in der Kultur vorantreiben

Berlin - Berlins Kultursenator Joe Chialo will Chancen und Grenzen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kultur besser ausloten. „In der Berliner Kulturpolitik spielte KI im Grunde genommen bisher keine Rolle. Wir planen für nächstes Jahr eine KI-Konferenz gemeinsam mit der re:publica“, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Die re:publica ist ein Festival für die digitale Gesellschaft und sieht sich als größte Konferenz ihrer Art in Europa.

Chialo sieht Handlungsbedarf für die Kultur. „Weil es für uns wichtig ist, die drängenden Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch mal zu beantworten. Was bedeutet Künstliche Intelligenz? Welche Rolle hat sie für die Kultur? Und zwar hinsichtlich juristischer, wirtschaftlicher, auch ethischer Aspekte. Und was bedeutet das für die Perspektive nach vorne?“, sagte er. „Bei diesem großen Thema wollen wir denkfähig sein und vielleicht auch mal eine Vorreiterrolle spielen.“