Drei Maskierte mit Schusswaffe wollen in Neukölln einen Supermarkt ausrauben. Couragierte Kunden stellen sich ihnen in den Weg. Sie überwältigen sogar einen Verdächtigen.

Berlin - Couragierte Kunden eines Supermarktes haben sich in Berlin-Neukölln drei mutmaßlichen Supermarkt-Räubern in den Weg gestellt und einen von ihnen überwältigt. Drei maskierte junge Männer sollen am Dienstagabend in der Warmensteinacher Straße an der Kasse mit einer Schusswaffe gedroht und Reizgas versprüht haben, wie die Polizei mitteilte. Statt auf Beute traf das Trio demnach jedoch auf erhebliche Gegenwehr der anwesenden Kunden.

Mehrere Umstehende überwältigten laut Polizei den mit der Pistole bewaffneten 19-Jährigen. Seine Komplizen ergriffen die Flucht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Räuber fest. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Augenreizungen von zwei Kunden und dem Festgenommenen. Der 19-Jährige verbrachte die Nacht in einem Polizeigewahrsam und kam heute wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen laufen.