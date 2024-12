Am Wochenende gibt es für Interessierte die Chance auf Werke von einigen sehr bekannten Künstlern. Von der Auktion sollen auch Projekte der Bürgerstiftung Weimar profitieren.

Kunstauktion in Weimar soll auch guten Zwecken dienen

Mit dem Erlös einer Benefiz-Kunstauktion sollen in Weimar ein Projekt für Senioren und der Kinder- und Jugendfonds unterstützt werden. (Archivbild)

Weimar - Kunstliebhaber erwartet am Sonntag in Weimar eine spezielle Veranstaltung. Bei einer Kunstauktion für den guten Zweck kommen Werke berühmte Künstler unter den Hammer. Im Hotel Elephant Weimar sollen so Arbeiten unter anderem von Lyonel Feininger, Werner Tübke, Marc Chagall und Neo Rauch die Besitzer wechseln.

Ein Teil des Erlöses solle dem Kinder- und Jugendfonds und dem Seniorenhilfsprojekt „Weimars Gute Nachbarn“ der Bürgerstiftung Weimar zugutekommen, teilte das Hotel mit. Die Veranstaltung leitet der bekannte Auktionator Michael Ulbricht aus Leipzig. Er hat auch im vergangenen Jahr bereits eine ähnliche Benefiz-Auktion im Hotel veranstaltet.