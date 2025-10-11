Mit dem Verkauf von Kupfer lässt sich viel Geld verdienen. Das lockt regelmäßig Kriminelle auf den Plan. Die haben es etwa auf Kabel abgesehen, wie jetzt im Landkreis Wittenberg.

Listerfehrda - Diebe haben von einer Baustelle in Listerfehrda im Landkreis Wittenberg große Mengen Kupferkabel gestohlen. Die Täter entwendeten Freitagnacht Trommeln mit Kabeln im Wert von rund 120.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Listerfehrda ist ein Ortsteil der Stadt Zahna-Elster. Laut Polizei wurden Zeugen befragt und es konnten Spuren gesichert werden, ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, hieß es.