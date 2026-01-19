Algen-Popcorn, Straußenbratwurst oder Sekt mit Mate: Was Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche serviert, überrascht die Besucher. Wer traut sich an Algen-Popcorn aus der Lehrküche?

Berlin - Bei der Grünen Woche steht Sachsen-Anhalt heute im Fokus. Beim Sachsen-Anhalt-Tag präsentiert sich das Bundesland mit teils kuriosen kulinarischen Spezialitäten. Besucher können laut Messebetreiber ungewöhnliche Produkte wie Algenbier oder Straußenbratwurst probieren.

Die Grüne Woche in Berlin ist für Sachsen-Anhalt nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums inzwischen weit mehr als eine Leistungsschau. Es gehe um einen Austausch zwischen Landwirtschaft, Kultur, Politik und Tourismus.

Besondere Angebote in diesem Jahr auf der Grünen Woche: