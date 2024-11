Kevin Kampl jubelt über den Leipziger Sieg in Gladbach in der vergangenen Saison.

Leipzig - Nach zwei Niederlagen nacheinander steht RB Leipzig unter Druck. Die Sachsen müssen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen, um nicht vollends in die Ergebniskrise zu rutschen. In der Fußball-Bundesliga verlor man in Dortmund, in der Champions League bei Celtic Glasgow. Bei beiden Niederlagen zeigte RB eine schwache Leistung. Trainer Marco Rose muss gegen Gladbach auf die Abwehrspieler David Raum, Lutsharel Geertruida und Castello Lukeba verzichten. Nationalspieler Benjamin Henrichs ist angeschlagen und fraglich.