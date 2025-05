An einem heißen Sommernachmittag ins Freibad - für viele gibt es nichts Schöneres. Mancherorts könnte sich der Eintritt im Vorjahresvergleich aber erhöhen.

Berlin - Ab ins Freibad! Erwachsene kommen mit Kindheitserinnerungen, Schülerinnen und Schüler mit Lust auf Pommes, Eis und Wasserrutsche: Vielerorts hat die Freibadsaison begonnen, auch wenn es zuletzt so manchem noch zu kalt gewesen sein dürfte, um schon draußen zu schwimmen.

Wer sich dazu entschließt, muss für den Schwimmbadbesuch in diesem Jahr womöglich tiefer in die Tasche greifen als bisher. Das geht aus einer Umfrage des Verbandes kommunaler Unternehmen unter 113 Betreibern kommunaler Bäder in Deutschland hervor, über die die Funke-Mediengruppe berichtet.

Demnach sagte von den Befragten mehr als jeder Dritte (35 Prozent), er müsse dieses Jahr die Preise erhöhen. Weiter erwarten fast drei von vier Betreibern (72 Prozent), dass sich die finanzielle Situation der Frei- und Hallenbäder weiter verschlechtern werde. Etwa jeder Sechste (16 Prozent) erwägt, kurz- oder mittelfristig Frei- oder Hallenbäder zu schließen.

Der „Bäderatlas“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen listet mehr als 6.000 Hallen- und Freibäder auf.