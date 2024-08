In Sachsen wird es in dieser Woche zu Beginn hochsommerlich heiß. In den Wäldern steigt wegen trockener Böden die Brandgefahr.

Leipzig - Sachsen steht ein heißer und trockener Wochenstart bevor. Von Montag bis Mittwoch werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage. „Es bleibt auch trocken und es ist ein perfektes Badewetter.“ Durch die Trockenheit steigt aber auch die Waldbrandgefahr.

In der Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst wird zu Wochenbeginn für den Großteil des Freistaats die dritthöchste Stufe 3 angegeben. Am Dienstag erwarten die Experten für den Norden eine hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4). In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen. Die häufigste Ursache von Waldbränden im Freistaat ist Fahrlässigkeit - etwa wenn achtlos weggeworfene Zigaretten auf trockenen Böden einen Brand auslösen.

Nach Angaben des DWD ziehen erst im Laufe des Mittwochs von Westen her Schauer und Gewitter über den Freistaat. Zum kommenden Wochenende erwarten die Meteorologen angenehmes Sommerwetter bei Temperaturen von bis zu 25 Grad.