Es war eine laut Theater Erfurt sensationelle Saison für die Domstufen-Festspiele mit einer Auslastung so gut wie seit Jahrzehnten nicht. Das viel beachtete Bühnenbild soll ein zweites Leben erhalten.

Besonderes Interesse hat die im Bühnenbild integrierte Rutsche auf sich gezogen, die die Domstufen hinab führt. Jetzt ist klar, dass sie eine weitere Verwendung finden soll. (Archivbild)

Erfurt - Die Domstufen-Festspiele mit Giacomo Puccinis Opern-Klassiker „La Bohème“ haben sich als großen Besuchererfolg erwiesen. Erstmals seit 31 Jahren lag die Auslastung bei 100 Prozent, teilte das Theater Erfurt mit. Damit liege „La Bohème“ nun auf Platz eins der Besucherstatistik vor „Der Freischütz“. Die Oper von Carl Maria von Weber erreichte im Jahr 2015 bei den Freileicht-Festspielen eine Auslastung von 99,84 Prozent.

In diesem Jahr - bei der 32. Ausgabe der Domstufen-Festspiele - musste nur eine von 20 Vorstellungen wegen eines heftigen Gewitters mit Starkregen komplett abgebrochen werden. Insgesamt 40.109 Besucherinnen und Besucher sahen die übrigen 19 Vorstellungen auf den Stufen zum Dom und zur Severikirche.

Rutsche geht nach Friedrichroda

Besonders das Bühnenbild von Regisseur Matthew Ferraro mit einem 16 Meter hohen Eiffelturm-Modell und einer über 20 Meter langen Rutsche, die die Domstufen hinabführte, erwies sich als Hingucker. Die beiden Elemente sollen weiterverwendet werden: Unter mehr als 40 Interessenten setzte sich der Betreiber des Berggasthofs „Heuberghaus“in Friedrichroda durch. Er ist nun neuer Besitzer von Turm und Rutsche. Der Abtransport ist für den 3. September geplant.

Im vergangenen Jahr zählten die Festspiele rund 40.000 Besucherinnen und Besucher beim Musical-Klassiker „Anatevka“. Die Auslastung betrug damaligen Angaben nach 99,5 Prozent. Im kommenden Jahr soll Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ zu sehen sein.