Thüringer Städte locken mit dem ersten von zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen im Freistaat. Der Einzelhandel hofft auf die Kauflaune der Kunden.

In Thüringen sind verkaufsoffene Sonntage entweder am ersten oder am zweiten Advent möglich. (Symbolbild)

Erfurt - In mehreren Thüringer Städten können die Menschen den ersten Advent zum Weihnachtsshopping nutzen. Am verkaufsoffenen Sonntag sind unter anderem in Weimar, Apolda, Saalfeld, Leinefelde, Pößneck, Schleusingen und Schmalkalden die Läden für den vorweihnachtlichen Einkauf geöffnet – parallel zu den dort laufenden Weihnachts- und Adventsmärkten.

Die Einzelhändler hoffen auf kauffreudige Kunden. Die Weihnachtszeit ist für viele Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres, etwa in Buchhandlungen oder Spielwarengeschäften wird laut Handelsverband ein Viertel des Jahresumsatzes in der Weihnachtszeit gemacht.

In Thüringen sind nach dem Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage am ersten oder zweiten Advent möglich. Haupteinkaufssonntag in der Vorweihnachtszeit ist in Thüringen der zweite Advent. Dann locken vor allem größere Kommunen wie Erfurt, Jena, Gera, aber auch die meisten kleineren Orten zum Geschäftsbummel.