Zeugen finden einen leblos auf der Straße liegenden Mann, der schwere Verletzungen aufweist. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, bleiben erfolglos. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Seevetal - In der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ist ein leblos auf der Straße liegender Mann entdeckt worden, der schwere Verletzungen aufwies. Versuche, den Mann in der Nacht wiederzubeleben blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben.

Zeugen fanden den Mann und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ist den Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften in der Gemeinde südlich von Hamburg (Kreis Harburg) im Einsatz und sichert Spuren. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Zu der Art der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.