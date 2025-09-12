Nach einem Diebstahl in Jena soll ein Mann versucht haben, einen Ladendetektiv mit einer Glasflasche anzugreifen. Die Polizei schreitet ein und stellt den Mann auf einem Parkplatz.

Jena - Bei einem Diebstahl in Jena soll ein Mann versucht haben, mit einer Glasflasche auf einen Ladendetektiv einzuschlagen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der 43-Jährige die Flasche und weitere Waren am Donnerstagabend aus einem großen Einkaufszentrum in der Innenstadt.

Der Polizei zufolge wurde der Mann bereits an der Selbstbedienerkasse kontrolliert und habe daraufhin ein paar der gestohlenen Waren abgegeben. Laut Polizei verwies der 43-Jährige darauf, diese nicht bezahlen zu können, weil er sein Geld vergessen habe. Ein Ladendetektiv habe den Mann wenig später erneut kontrolliert.

Daraufhin hat sich der Tatverdächtige nach Aussagen des Polizeisprechers gefährlich aufgebaut. Der Ladendetektiv habe verhindern können, dass er von einer Glasflasche getroffen wird.

Der Tatverdächtige sei im Nahbereich des Einkaufszentrums auf einem Parkplatz gestellt worden. Nach eigenen Angaben stellte die Polizei Waren im Wert von 350 Euro sicher. Der Mann habe unter Betäubungsmitteln gestanden und werde noch heute dem Haftrichter vorgeführt.