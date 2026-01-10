In Neukölln hat die Feuerwehr einen Brand in einer 300 Quadratmeter großen Lagerhalle unter Kontrolle gebracht. Verletzte gibt es nicht.

Zahlreiche Einsatzkräfte löschen den Brand in einer Lagerhalle in Neukölln. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Neukölln brennt eine Lagerhalle. Laut Feuerwehr laufen die Löscharbeiten seit dem frühen Samstagmorgen. Demnach haben 75 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht. Eine Ausweitung auf andere Gebäude konnte vermieden werden, heißt es. Verletzte gibt es nicht, teilte die Feuerwehr mit.

Die Fläche der Lagerhalle beträgt 300 Quadratmeter. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.