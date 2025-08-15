Zunächst brennt eine Lagerhalle, dann greifen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr wird über viele Stunden im Einsatz sein. Der Schaden ist enorm hoch.

Melle - Bei einem Brand in Melle ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Morgen im Ortsteil Insingdorf eine Lagerhalle mit angeschlossener Werkstatt in Brand. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Feuerwehr dort den gesamten Tag über im Einsatz ist. Lagerhalle und Wohnhaus wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.