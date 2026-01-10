weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Feuer in Berlin Lagerhallenbrand in Neukölln gelöscht

75 Einsatzkräfte löschen am Samstagmorgen einen Brand in einer Neuköllner Lagerhalle. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern.

Von dpa Aktualisiert: 10.01.2026, 11:13
Zahlreiche Einsatzkräfte löschen den Brand in einer Lagerhalle in Neukölln. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - Die Löscharbeiten bei einer Lagerhalle in Berlin-Neukölln sind abgeschlossen. Wie die Polizei mitteilte, waren auf einem Hof in der Nobelstraße Müllcontainer in Brand geraten. Infolgedessen habe das Feuer auf die Lagerhalle übergegriffen. Eine Ausweitung auf andere Gebäude konnte laut Feuerwehr vermieden werden.

Verletzte gibt es nicht, teilte die Feuerwehr mit. Nach Feuerwehrangaben begannen die Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen und wurden um 10 Uhr beendet. Demnach waren 75 Kräfte im Einsatz. Die Fläche der Lagerhalle beträgt 300 Quadratmeter.