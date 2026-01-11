Der kräftige Wintersturm ist vorüber, aber seine Folgen wirken das gesamte Wochenende nach. Reisende müssen weiter mit Ausfällen rechnen.

Hannover/Bremen(dpa/lni) - Obwohl Wintersturm „Elli“ inzwischen abgezogen ist, kommt das öffentliche Leben in Niedersachsen und Bremen nur langsam wieder in Gang. Neue Beeinträchtigungen drohen durch Frost und Glätte – in der Nacht sollten die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad sinken, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Auch heute tagsüber sollen die Temperaturen demnach im Dauerfrostbereich bleiben.

Streckensperrungen im Bahnverkehr

Probleme gibt es weiterhin im Regional- und Fernverkehr der Bahn. Zwar nahm die Bahn auf der wichtigen Fernverkehrsverbindung Hamburg-Bremen-Osnabrück-NRW den Zugverkehr am Samstag wieder auf, Probleme gibt es wegen frostiger Witterung aber insbesondere am und um den Bahnknoten Hannover. Bis Sonntag sollte der Zugverkehr auf mehreren Fernverkehrsstrecken ausgesetzt bleiben. Dazu zählen etwa:

Hannover - Ruhrgebiet

Hannover/Hamburg - Berlin

Amsterdam - Hannover

Norddeich/Emden - Hannover/Ruhrgebiet

Der regionale Zugverkehr der Bahn lief in Niedersachsen langsam wieder an. Auch das Bahnunternehmen Metronom begann, den Zugverkehr wieder aufzunehmen. „Nach der witterungsbedingten Zwangspause kommt der Metronom-Zugverkehr im Norden Schritt für Schritt wieder in Fahrt“, teilte das Unternehmen am Samstagnachmittag mit. Der Zugverkehr auf den Linien des Regionalbahnbetreibers Erixx solle voraussichtlich heute wieder rollen.

Fährverkehr läuft wieder

An der Nordseeküste hatte sich bereits am Samstag der Fährverkehr von und zu vielen Ostfriesischen Inseln normalisiert, nachdem der Betrieb vielerorts wegen Wintersturm „Elli“ und niedrigen Wasserständen am Freitag eingestellt worden war. Allerdings fahren auch heute nicht alle Fähren.

Kein Fährverkehr gibt es am Sonntag zwischen der Insel Juist und Norddeich, wie ein Sprecher der Reederei Norden-Frisia sagte. Auch von und nach Wangerooge fallen Fähren laut Online-Fahrplan aus oder verkehren zu anderen Abfahrtszeiten.

Parks und Friedhöfe geschlossen

In Hannover bleiben der Große Garten und der Berggarten auch heute geschlossen. Auch die Schauhäuser dürfen nicht betreten werden. Andere Flächen der Herrenhäuser Gärten können auf eigene Gefahr betreten werden. Zudem blieben Friedhöfe unter anderem in Hannover und Lüneburg geschlossen. Grund ist die Gefahr herabfallender Äste durch hohe Schneelasten.