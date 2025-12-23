Für die einen ist er ein „Alpen-Zidane“, für die anderen Mr. Zuverlässig. Bayern Münchens Konrad Laimer wurde eine besondere Ehre zuteil.

München - Konrad Laimer und Sarah Zadrazil vom FC Bayern München sind Österreichs Fußballer und Fußballerin des Jahres 2025. Dies ergab die von der APA (Austria Presse Agentur) unter den Trainern der zwölf Bundesliga-Clubs durchgeführte Wahl. Für Allrounder Laimer ist es eine Premiere, der 28-Jährige folgt auf Christoph Baumgartner (RB Leipzig). Mittelfeldspielerin Zadrazil wurde bereits 2018 geehrt, vor der 32-Jährigen hatte Barbara Dunst (damals Eintracht Frankfurt) gewonnen.

„Konny ist beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft seit vielen Jahren ein absolutes Vorbild für Verlässlichkeit, Leidenschaft, Einsatz und nicht zuletzt für einen Teamgeist, der alle mitreißt. Neulich wurde ihm der Spitzname 'Alpen-Zidane' verliehen – in meinen Augen hat er auf alle Fälle einen Turbo im Schuh“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund über Laimer, der im Sommer 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war und sich zu Mr. Zuverlässig beim Rekordmeister entwickelt hat.