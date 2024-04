Erfurt - Mit einer Prämie fürs Praktikum soll in Thüringen das Interesse junger Leute an einer Ausbildung im Handwerk geweckt werden. 120 Euro pro Woche werden in diesem Jahr jeweils für ein Ferienpraktikum an Schüler ab 15 Jahren gezahlt, wie die drei Thüringer Handwerkskammern am Dienstag in Erfurt mitteilten. Finanziert werde das Projekt vom Thüringer Wirtschaftsministerium.

Im Handwerk bleiben - wie in einigen anderen Wirtschaftsbereichen auch - immer wieder Ausbildungsstellen unbesetzt.

Die Praktikumsprämie von 120 Euro pro Woche erhielten Schüler, wenn sie in den Ferien in einem Handwerksbetrieb einen Ausbildungsberuf kennenlernen. Jeder Schüler könne pro Jahr eine Praktikumsprämie für maximal vier Wochen erhalten, wodurch er oder sie mit insgesamt 480 Euro unterstützt werden könne. Voraussetzung sei, dass sie im Zeitraum des Praktikums noch Schüler seien.