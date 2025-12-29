Von Stendal bis Halle: Das Land investiert in moderne Unterkünfte für junge Leute. Wohnraum ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Bildung gelingt, sagt die zuständige Ministerin.

Magdeburg - Damit Studierende und Azubis in Sachsen-Anhalt eine bezahlbare Bleibe bekommen, fördert das Land neue Wohnheimplätze. Zum Jahresende seien für den Umbau, die Erweiterung, den Neubau und die Modernisierung von Wohneinheiten knapp 15,6 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mit. Es profitierten zehn Projekte mit zusammen 422 Wohnheimplätzen etwa in Stendal, Halle, Möckern, Naumburg und Harzgerode.

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im ländlichen Raum sei es wichtig, jungen Menschen nicht nur gute Ausbildungsbedingungen, sondern auch bezahlbare attraktive Unterkünfte in der Nähe des Ausbildungsortes oder ihrer Hochschule zu bieten, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). „Wohnraum ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Bildung gelingt.“