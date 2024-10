Magdeburg - Sachsen-Anhalt sucht wieder besonders innovative Ideen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Dazu wurde das Bewerbungsverfahren um den Hugo-Junkers-Preis 2025 eröffnet. Die mit 80.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in vier Kategorien vergeben, wie das Wissenschaftsministerium in Magdeburg mitteilte. Die Bandbreite reiche von der Grundlagen- über die angewandte Forschung bis hin zu innovativen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. Ein Sonderpreis ist für Projekte zur Anpassung an den Klimawandel geplant. Benannt ist der Preis nach dem Dessauer Luftfahrtpionier Hugo Junkers (1859-1935). Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2025 möglich.