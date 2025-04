Für ein Ferienpraktikum in Thüringer Handwerksbetrieben können Schüler auch 2025 bis zu 120 Euro pro Woche an Förderprämie bekommen. (Archiv-Symbolfoto)

Erfurt - Die Prämie für Ferienpraktika in Thüringer Handwerksbetrieben wird in diesem Jahr aufgestockt. Der Landtag hatte bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, das Programm fortzuführen. Das Budget werde auf mindestens 150.000 Euro festgesetzt, so der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Bühl. Auch in Zeiten klammer Kassen seien derartige Leistungen wichtig, um das Thüringer Handwerk als einen der größten Arbeitgeber im Freistaat zu stützen, so der Politiker weiter.

Hohe Nachfrage

Die Praktikumsprämie können Thüringer Schüler für in Eigeninitiative organisierte Ferienpraktika maximal vier Wochen in Anspruch nehmen. Sie erhalten dabei 120 Euro pro Woche. Nach ihrer Einführung im vergangenen Jahr war die Prämie so stark nachgefragt, dass das Thüringer Wirtschaftsministerium das Budget mehrfach aufgestockt hatte. 2024 flossen so insgesamt 105.000 Euro, teilt die Thüringer CDU-Fraktion mit.

Die Handwerkskammer Erfurt hatte auf die Fortsetzung der Praktikumsprämie gehofft. Über 800 Praktikumswochen in Handwerksbetrieben des Landes seien so im vergangenen Jahr zustande gekommen, berichtete eine Sprecherin auf Anfrage der dpa. Die Prämie könne jungen Menschen eine berufliche Perspektive eröffnen, sagte Thomas Malcherek, Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstages. „Gleichzeitig gibt sie den Handwerksbetrieben im Freistaat Thüringen die dringend benötigte Unterstützung, um engagierte Nachwuchskräfte zu gewinnen.“