Braunschweig - Landesbischof Christoph Meyns geht bald in den Ruhestand. Der 63-Jährige wird am 5. Juli in einem Gottesdienst im Braunschweiger Dom verabschiedet, wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Braunschweig mitteilte. Meyns war elf Jahre lang im Amt.

Die Landessynode wählte Meyns im November 2013 als Nachfolger von Friedrich Weber. Der Theologe und Kirchenmusiker gilt als Experte für Reformen in der Nordkirche. Zu seinem Abschied wird unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) erwartet. Seinen Ruhestand wird Meyns in seiner alten Heimat Husum verbringen.