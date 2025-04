Duderstadt - Die Landesgartenschau im Jahr 2030 soll in Duderstadt stattfinden. Die Entscheidung dazu teilte die Landesregierung am Nachmittag mit. Das Landwirtschaftsministerium hatte die Stadt im Landkreis Göttingen vorgeschlagen. Duderstadt habe sich demnach mit ihrem Konzept knapp gegen die Gemeinde Bad Zwischenahn durchgesetzt.

„Die Ausrichtung der Landesgartenschau wird wichtige Impulse geben und zu einer Stärkung des ländlichen Raumes beitragen. Das Konzept kann mit seinen Aspekten eines klimaangepassten, resilienten Umbaus der Innenstadt auch Vorbildwirkung für andere niedersächsische Mittelstädte haben“, sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne).

„Heute ist ein ganz besonderer Tag für unsere Stadt und der Startschuss einer wunderbaren Reise liegt vor uns, die Duderstadt nachhaltig zum Positiven verändern wird“, sagte Duderstadts Bürgermeister Thorsten Feike (FDP). Die Landesgartenschau wird seit dem Jahr 2002 in Niedersachsen an wechselnden Orten veranstaltet. Die kommende und insgesamt achte Ausgabe findet im nächsten Jahr in Bad Nenndorf statt.