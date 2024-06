Dessau-Roßlau - Die Evangelische Landeskirche in Sachsen-Anhalt will Sanierungsarbeiten an Kirchengebäuden in diesem Jahr mit insgesamt 210.000 Euro fördern. Dabei sollen 17 Baumaßnahmen in mehreren Landkreisen unterstützt werden, wie das Landeskirchenamt am Dienstag mitteilte. Den Großteil der geförderten Arbeiten (43 Prozent) werden an der Außenhülle der Kirchen vorgenommen, also beispielsweise am Dach, den Türmen oder dem Fundament. Zudem werden auch Sanierungsarbeiten an Fenstern, den Innenräumen und Glocken durchgeführt. Zu den Bauprojekten gehören unter anderem die Sanierung des Nordturmes und der Glockenstube an der Stiftskirche St. Cyriakus in Frose (Salzlandkreis).

In Sachsen-Anhalt gibt es den Angaben zufolge insgesamt 210 Kirchengebäude. Dabei seien nach Angaben der Kirchenbaurätin Konstanze Förster-Wetzel nur wenige Kirchen in einem desolaten Zustand oder seien gar einsturzgefährdet. Dennoch gebe es einen hohen Sanierungsbedarf. Kirchengemeinden können für Sanierungen Fördermittel bei der Landeskirche beantragen. Ein Bauausschuss berät dazu und gibt Empfehlungen an den Landeskirchenrat weiter, der über die Vergabe der Mittel entscheidet.