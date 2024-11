Cottbus - Die Grünen in Brandenburg haben ihren Landesparteitag in Cottbus gestartet. Dabei soll es unter anderem um das schlechte Ergebnis bei der vergangenen Landtagswahl gehen. Die Grünen hatten im September die Fünf-Prozent-Hürde nicht genommen. Außerdem will die Partei die Landesliste für die anstehende Bundestagswahl aufstellen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock soll die Partei auf dem ersten Listenplatz im Land in den Wahlkampf führen. Baerbock will am Nachmittag ihre Bewerbungsrede halten.