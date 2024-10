Berlin - Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat im Achtelfinale des Berliner Landespokals ein sehr attraktives Los erhalten. Die Mannschaft vom neuen Trainer Dennis Kutrieb muss beim jungen Verein Delay Sports antreten, wie die Auslosung ergab. Der Verein um den ehemaligen Profi Sidney Friede und Influencer Elias Nerlich spielt in der Kreisliga A und peilt den dritten Aufstieg in Folge an. Besonders Influencer Nerlich zieht viel junges Publikum an. Gespielt wird am 17. November. Das Finale am Tag der Amateure am 25. Mai findet im Mommsenstadion statt, wie der Berliner Fußball-Verband im Rahmen der Auslosung bekannt gab.

Die VSG Altglienicke als zweiter noch vertretender Viertligist muss zum Berlin-Ligisten 1. FC Wilmersdorf und Trainer und Ex-Profi Karim Banyamina fahren. Vorjahres-Finalist TuS Makkabi tritt im Oberligaduell bei Eintracht Mahlsdorf an. Rekord-Pokalgewinner Tennis Borussia geht als Oberligist favorisiert in das Spiel beim Berlin-Ligisten Frohnauer SC. Zum Duell der Tabellenführer der Berlin-Liga sowie der Oberliga kommt es bei der Partie Füchse Reinickendorf - BFC Preussen.