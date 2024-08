Magdeburg - Nach den Erfolgen deutscher Schwimmer bei den Olympischen Spielen macht sich Sachsen-Anhalts Landespolitik stark für ein Schwimmzentrum in der Landeshauptstadt. „Die Zukunft des Schwimmsports für Deutschland liegt in Magdeburg“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Landtag. In Paris hätten die Sportler aus Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich gute Leistungen gezeigt. Es sei im ureigenen Interesse des Bundes, dass diese Erfolge fortgesetzt würden, so Zieschang.

Schwimmerinnen und Schwimmer des Bundesstützpunktes Magdeburg haben in den vergangenen fünf Jahren mehr als 25 Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Lukas Märtens holte bei den Sommerspielen in Paris die Goldmedaille über 400 Meter Freistil. Zum Team gehören neben Märtens unter anderem Olympiasieger Florian Wellbrock sowie Isabel Gose, die in Paris Bronze holte. Zudem ist Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg stationiert.

Das Schwimmzentrum solle nach Magdeburg kommen und an keinen anderen Standort, sagte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack. Er verwies darauf, dass sich Deutschland möglicherweise um die Ausrichtung der Olympische Spiele 2040 bewerben will. „Dafür lohnt es sich, das Deutsche Schwimmzentrum nach Magdeburg zu holen.“