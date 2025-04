Starke Rauchentwicklung in Delitzsch. In einer Abfallentsorgungsanlage ist ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Abfallanlage in Delitzsch

Brand in Abfallanlage in Delitzsch (Symbolbild).

Delitzsch - In einer Abfallentsorgungsanlage in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei ist am Donnerstagmorgen eine Produktionsmaschine in Brand geraten. Es gebe eine stärkere Rauchentwicklung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber derzeit nicht, weil die Wohngebiete weit genug vom Brandort entfernt liegen, betonte eine Polizeisprecherin. Angaben zu Verletzten oder der Schadenshöhe konnte sie noch nicht machen.