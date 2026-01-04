Kaum ist das Jahr einige Tage alt, bereiten sich die Thüringer Karnevalisten auf die närrische Zeit vor. Gekürt wurde das neue Landesprinzenpaar - es stammt aus Südthüringen.

Sondershausen - Der Carneval Club Vacha stellt in diesem Jahr mit Prinzessin Manuela II. und Prinz Steven I. Thüringens Landesprinzenpaar. Manuela Börner und Steven Trautvetter aus dem Wartburgkreis vertreten den Freistaat in der närrischen Zeit unter anderem bei traditionellen Empfängen, sagte der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine, Christoph Matthes, in Sondershausen.

Sie seien quasi Botschafter des Thüringer Karnevals auf Landes- und Bundesebene, unter anderem bei Empfängen in der Thüringer Staatskanzlei oder im Bundeskanzleramt in Berlin.

Die Hoheiten - im Berufsleben sind beide Geschäftsführer einer Firma für die Alltagsbegleitung Pflegebedürftiger - haben langjährige Erfahrungen als Karnevalspaar. Sie engagierten sich seit Jahren mit Tanz, Moderation und Organisation. Das Paar des Clubs in Vacha setzte sich bei der Kür des Landesprinzenpaars in Sondershausen gegen vier Mitbewerber durch, darunter von Vereinen aus Apolda und Gießübel.

Nach Angaben von Matthes starten die ersten Vereine mit Veranstaltungen am kommenden Wochenende. „Wir haben schließlich in sechs Wochen Rosenmontag.“ In den kommenden Wochen planten die im Landesverband organisierten 329 Vereine etwa 1.100 Veranstaltungen. Der Verband vertrete rund 30.000 Karnevalisten, darunter etwa 12.000 Kinder und Jugendliche.