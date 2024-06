Dresden - Der sächsische Landesrechnungshof stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Dresden den ersten Band seines diesjährigen Jahresberichtes vor. Dabei geht es unter anderem um die Haushaltssituation des Freistaates und den Schulhausbau. Ferner haben die Experten der Behörde die sächsischen Staatsbäder in Bad Elster und Bad Brambach sowie die Verpflegung von Gefangenen in den Justizanstalten unter die Lupe genommen. Der Bericht wird von Behördenchef Jens Michel und Kollegen vorgestellt. Michel hatte den Rechnungshof einst als „finanzielles Gewissen des Freistaates Sachsen“ bezeichnet. Die Behörde mit Sitz in Döbeln prüft als unabhängige Institution die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes und führt auch auf kommunaler Ebene Kontrollen durch.