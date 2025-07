Berlin/Potsdam - Zwei Jahre nach den emotionalen Weltspielen der Special Olympics in Berlin starten am kommenden Donnerstag die Landesspiele von Berlin und Brandenburg mit einer großen Eröffnungsfeier im Sportforum Hohenschönhausen. Über 1.600 Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung gehen in den Wettbewerben in Berlin und Potsdam von Freitag bis Sonntag an den Start.

„Das ist ein großer Meilenstein für unsere Athleten, die sich vier Jahre auf die Spiele vorbereitet haben und nun zeigen können, wofür sie trainiert haben“, sagt Anna Köbisch, Geschäftsführerin von Special Olympics Berlin, „es ist zudem das Highlight des Sommers, da sich unsere Sportler für die Nationalen Spiele qualifizieren können.“ Die Nationalen Spiele finden im kommenden Jahr im Saarland statt und dienen als Qualifikation für die folgenden Weltspiele 2027 im chilenischen Santiago.

Im Sportforum sowie auf dem Sportkomplex Berlin und im Big Bowl Berlin werden die Wettkämpfe in Leichtathletik, Fußball, Basketball, Judo, Tischtennis, Badminton und Bowling ausgetragen. Im Potsdamer Sportpark Luftschiffhafen und auf dem Vereinsgelände der Potsdamer Sportunion 04 e.V. finden die Wettbewerbe im Boccia, Kanu, Rudern, Hockey und Schwimmen statt.

Athletendisko bei Abschlussfeier

Auf einer Höhe mit den sportlichen Qualifikationen steht für die Athleten der Spaß am Sport und die Begegnung. „Ich finde es schön, dass jeder mitmachen kann – egal wie gut oder schnell man ist. Beim Bowling zählt für mich der Spaß und dass wir alle zusammen dabei sind“, sagt Bowlerin Kerstin Patermann. Gemeinsam kommen alle Sportler am Sonntag bei der Abschlussfeier im Luftschiffhafen zusammen, wenn das letzte Highlight ansteht, auf dass sich alle Athleten bei allen Spielen freuen: die Athletendisko.

Prominente Unterstützung erhalten die Sportler von Felix Kroos. Der frühere Fußball-Profi ist als Botschafter bei den Spielen vor Ort. „Inklusion bedeutet für mich, dass jeder Mensch dazu gehört - ganz selbstverständlich. Die Athletinnen und Athleten von Special Olympics sind echte Vorbilder. Sie zeigen, wie stark wir gemeinsam sein können – im Sport und im Leben“, sagte der Bruder von Toni Kroos.