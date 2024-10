Erst vor einem guten Jahr übernahm Marek Helsner zusammen mit Franziska Tell die Führung der Grünen in Bremen - nun gibt Helsner auf.

Bremen - Der Vorstandssprecher der Grünen in Bremen, Marek Helsner, ist von seinem Amt zurückgetreten. In einer internen Mail an die Parteimitglieder habe er private Gründe angegeben, hieß es in einer Mitteilung. Helsner habe sich bei seiner Partei für die Unterstützung bedankt und um Verständnis gebeten.

Helsner war mit Franziska Tell im Oktober vergangenen Jahres ins Amt gewählt worden. Der 55 Jahre alte Drehbuchautor wurde im tschechischen Karlsbad geboren und wuchs in Bremen auf. Im Bremer Stadtteil Schwachhausen ist er Mitglied des Ortsbeirats.

„Wir bedanken uns für die wunderbare Arbeit von Marek Helsner“, sagte die Landesvorsitzende Tell laut einer Mitteilung. Helsner habe zu einer Zeit Verantwortung für die Partei übernommen, die nach den Verlusten der Bürgerschaftswahl alles andere als optimal gewesen sei. Helsner kündigte an, weiterhin aktives Mitglied der Partei zu bleiben.