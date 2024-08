In Thüringen wollen zur Landtagswahl offensichtlich mehr Thüringer ihre Stimme per Briefwahl abgeben als 2019. Vor allem eine Stadt sticht dabei hervor.

Erfurt - Für die Landtagswahl am Sonntag hat bisher jeder fünfte Thüringer Wahlberechtigte die Briefwahl beantragt - das sind deutlich mehr als vor fünf Jahren. Vier Tage vor der Wahl hatten rund 358.000 Wähler die Briefwahlunterlagen angefordert, wie der Landeswahlleiter in Erfurt mitteilte. Das waren rund 21,7 Prozent der Thüringer Wahlberechtigten. Zur Landtagswahl 2019 sei der Anteil zu diesem Zeitpunkt mit 13,2 Prozent deutlich niedriger gewesen.

Bis Mittwochabend seien 294.000 der beantragten Briefwahlunterlagen an die Gemeinden zurückgegangen oder dort abgegeben worden, hieß es. Am größten sei bis jetzt das Interesse an der Briefwahl in den beiden Jenaer Wahlkreisen mit 36,2 und 31,8 Prozent gewesen - am geringsten im Altenburger Land I (15,5 Prozent) und in Sömmerda II (16,1 Prozent).

Alle Wahlberechtigten, die bei der Landtagswahl ihre Stimme noch per Briefwahl abgeben wollen, sollten die Briefwahlunterlagen nur noch direkt bei den Gemeinden abholen und an Ort und Stelle ausfüllen, so der Landeswahlleiter.