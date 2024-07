Lange war die Leitung der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen unbesetzt. Dabei ist sie aus Sicht der Politik sehr wichtig. Nun gibt es eine Lösung.

Erfurt (dpa/th) - Nach über einem Jahr hat die Landeszentrale für politische Bildung wieder eine Leitung. Die Wissenschaftlerin Franziska Wittau übernimmt ab sofort den Posten, wie die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mitteilte. Ihr Vorgänger Franz-Josef Schlichting hatte die Landeszentrale bereits im Februar 2023 verlassen. Für seine Nachfolge hatte es ein längeres Auswahlverfahren gegeben.

Die gebürtige Thüringerin Wittau studierte in Jena und arbeitete später in Bielefeld und Münster. Sie forschte unter anderem zu Digitalisierung in der sozialwissenschaftlichen Bildung.

Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, es gebe einen „großen Bedarf an politischer Bildungsarbeit“. Die Landeszentrale nehme hier eine Schlüsselrolle ein.