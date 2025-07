Jena/Erfurt - Ein dicht ausgebautes Wegenetz und eine hohe Verkehrsbelastung erhöhen aus Sicht des Nabu Thüringen die Brandgefahr in den Wäldern des Landes. LKW und Holzerntemaschinen würden den Boden verdichten, Grabensysteme entlang der Wege den Wald zusätzlich entwässern. „Damit stabile und trockenheitsresistente Wälder aufwachsen können, braucht es allerdings jeden Tropfen Wasser“, sagt Silvester Tamás vom NABU Thüringen. Das Wegenetz sorge außerdem für eine weniger dichte Waldfläche und steigende Temperaturen im Wald.

Landesforst: Wegenetz Voraussetzung für Brandbekämpfung

Laut der Landesforstanstalt ThüringenForst durchziehen derzeit rund 11.100 Kilometer Weg die Thüringer Wälder. Ein gutes Waldwegenetz sei zwingende Voraussetzung für die Brandbekämpfung, so Horst Sproßmann, Sprecher von ThüringenForst. „Das heißt also Wege, die entsprechend gut ausgebaut sind, eine entsprechende Breite haben, damit eben die Feuerwehrfahrzeuge, die ja im Regelfall nicht geländegängig sind, möglichst nah an den Brandherd herankommen.“ Im Staatswald sei das Wegenetz sehr gut ausgebaut. In Thüringens Privatwäldern sei es mitunter ein „Sorgenkind“, so Sproßmann.

Ganz anders sieht das der Nabu: Insbesondere in Gebieten mit Fichtenmonokulturen brauche es „weitläufige Vernässungszonen“. Dies könne auch „den Rückbau von befahrbaren Waldwegen bedeuten“. Aus Sicht der Naturschützer sollte Thüringen über die Anschaffung von Löschflugzeugen und -hubschraubern nachdenken, die „im Länderverbund auch in schwer zugänglichen Waldgebieten zum Einsatz kommen.“

Innenminister Georg Maier hatte am Rande des Einsatzes beim Waldbrand auf der Saalfelder Höhe erneut die Stationierung eines Zivilhubschraubers des Bundes in Ostdeutschland gefordert. „Die gibt es bisher nur im Westen und es ist höchste Zeit, dass das sich ändert, denn der Flughafen Erfurt würde sich dafür hervorragend anbieten“, so der SPD-Politiker.