Schierke - Teile der Brockenkuppe mit dem Brockenturm, dem Touristensaal und dem historischen Wetterhäuschen sind in das Eigentum des Landkreises Harz übergegangen. Am Dienstag erfolgte die Übergabe der Gebäude an den Landkreis.

Vor drei Wochen hatte der Landkreis den Kaufvertrag für die zwei Grundstücke mit einer Fläche von knapp 13.000 Quadratmetern unterschrieben. Mit dringend notwendigen und seit Jahren überfälligen Investitionen in die Infrastruktur auf dem Brockenplateau soll das Angebot und die Qualität deutlich angehoben werden, erklärte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) damals. Bislang gehörten die Grundstücke und Gebäude einem Konsortium, zu dem unter anderem die Harzsparkasse gehörte.