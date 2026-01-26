Stade - Die Schule fällt wegen des Winterwetters nur dann aus, wenn der Landkreis Stade offiziell über Radio, Internet, seine Social-Media-Kanäle und die App informiert. Am vergangenen Wochenende kursierte eine falsche Pressemitteilung im Landkreis, nach der am heutigen Montag der Unterricht abgesagt sei. Das sei nicht korrekt gewesen, informierte der Kreis. Eltern sollten sich dabei nicht von Falschnachrichten in die Irre führen lassen. Solche Falschmeldungen zu einem angeblichen Unterrichtsausfall kursierten Mitte Januar auch in verschiedenen Eltern-Whatsapp-Gruppen in Wilhelmshaven.

Kreisweiter Schulausfall kommt selten vor

Aus Sicherheitsgründen musste die Schule in diesem Jahr im Landkreis Stade bereits an zwei Tagen ausfallen. Trotz eines Unterrichtsausfalls stellen die Schulen eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler sicher, die nicht zu Hause bleiben können. Außerdem können Erziehungsberechtigte im Einzelfall auch selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause behalten. Dies gilt für den Primarbereich ebenso wie für den Sekundarbereich I.

Ein kreisweiter Schulausfall komme selten vor. Nur wenn eine unzumutbare Gefährdung durch Glatteis, Schneefall oder Sturm vorliegt und dadurch der Schulweg nicht sicher zurückgelegt werden kann, werde der Ausfall angeordnet.