Freiberg - Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer (parteilos) zieht sich noch früher als zunächst angekündigt von seinem Posten zurück. Er habe sich entschieden, sein Amt schon zum 30. September aufzugeben, teilte das Landratsamt mit.

Ursprünglich wollte er erst nach der Wahl eines neuen Landrats im März 2025 ausscheiden. Bis die Nachfolge feststeht, wird der erste Beigeordnete Lothar Beier die Amtsgeschäfte führen.

Neubauer begründete seinen früheren Rückzug mit neuen Anfeindungen. „Die zum Teil sehr hitzig geführten Diskussionen und Debatten sowie die mitunter sehr persönlich diffamierende Kritik in den vergangenen Tagen haben mich dazu bewogen, eher aufzuhören, um möglichen Schaden vom Landkreis, der Verwaltung und dem Amt zu nehmen.“ Ihm wäre eine geregelte Übergabe ein seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin wichtig gewesen. „Leider ist dies unter diesen Umständen nicht möglich“, so Neubauer.

Der Landrat hatte seinen Rückzug im Juli angekündigt - nach nur zwei Jahren im Amt. Er begründete dies mit einer „diffusen Bedrohungslage aus rechter Ecke“ und fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten gegen eine konservative Mehrheit in der Region. Neubauer ist der einzige unter den aktuellen Landräten in Sachsen, der nicht auf CDU-Ticket in das Amt kam, sondern von Linken, SPD und Grünen unterstützt worden war.

Wann ein neuer Landrat gewählt wird, steht noch nicht fest. Das Landratsamt hat den 26. Januar 2025 für den ersten Wahlgang und den 16. Februar für 2025 für eine eventuell nötige zweite Runde vorgeschlagen. Der Kreistag muss die Termine beschließen. Er tagt am 14. August.