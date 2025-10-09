Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät, wie es mit den in Schieflage geratenen Harzer Schmalspurbahnen weitergehen könnte. Was steht sonst noch auf der Tagesordnung des Parlaments in Magdeburg?

Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät, wie es mit den in Schieflage geratenen Harzer Schmalspurbahnen weitergehen könnte. (Archivbild)

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Donnerstag über die Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen. Das Unternehmen kämpft mit einer erheblichen Millionenlücke und hat in den vergangenen Jahren Defizite erwirtschaftet. Außerdem stehen Debatten zum Pflegegrad 1, zur Situation bei den Autozulieferern sowie zur Energiewende auf der Tagesordnung.