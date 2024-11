Am 9. November 1938 riefen die Nationalsozialisten dazu auf, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Eine Gedenkstunde im niedersächsischen Landtag soll an die Opfer erinnern.

Hannover - Abgeordnete und Gäste im niedersächsischen Landtag gedenken vor Beginn der Plenarsitzung am Freitag (ab 9.00 Uhr) der Opfer der Novemberpogrome 1938. In einer Gedenkstunde wird der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub zu den Abgeordneten sprechen. Nach Angaben des Landtags werden neben Vertreterinnen und Vertretern jüdischer Gemeinden in Niedersachsen auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Polizeianwärterinnen und -anwärter auf den Tribünen erwartet. Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen außerdem unter anderem die Themen Kommunalfinanzen und häusliche Gewalt.