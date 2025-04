Dresden - Der sächsische Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) hat Papst Franziskus als Vorbild für Mitgefühl und Aussöhnung gewürdigt. Er habe Menschen über die Kontinente hinweg erreicht, viele junge Menschen begeistert und das Verbindende zwischen allen in den Mittelpunkt gestellt. „Franziskus machte das Schicksal der von Armut, Krieg und Leid betroffenen Menschen immer wieder zum Thema“, erinnerte Dierks in einer Mitteilung. „Seine Mahnungen zu einer friedlichen Welt und zu Gerechtigkeit werden in Erinnerung bleiben.“ Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.