Magdeburg - Landwirte aus Sachsen-Anhalt sind in der Nacht mit rund 400 Traktoren auf der Autobahn 2 zur geplanten Großdemonstration nach Berlin gefahren. Die Fahrzeuge waren auf dem rechten Seitenstreifen unterwegs, wie die Polizei Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Es kam demnach zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen. Am Montag wollen tausende Landwirte aus Deutschland am Brandenburger Tor in Berlin gegen geplante Subventionskürzungen demonstrieren.