Mit großen Traktoren rollen sie auf die Straßen und behindern den Verkehr. In Niedersachsen protestieren Landwirte gegen ein Handelsabkommen.

Stuhr/Bad Münder - Mit großen Traktoren haben Landwirte Straßen in Niedersachsen blockiert und so gegen das Mercosur-Handelsabkommen protestiert. Mehrere Fahrzeuge stellten sich zum Beispiel nahe der Gemeinde Stuhr auf die Auffahrt zur Autobahn 1. An ihren Fahrzeugen befestigten sie Plakate mit Aufschriften wie „Zu viel ist zu viel!“. Die Landwirte fuhren auch hintereinander hupend durch die Gegend. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug mit Blaulicht.

Landwirte sehen Zukunft gefährdet

Viele Landwirte lehnen das umstrittene Mercosur-Abkommen der EU mit südamerikanischen Staaten ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten. Das Abkommen werde die Preise für Lebensmittel ruinieren, sagte ein demonstrierender Landwirt. Dann sei eine kostendeckende Produktion nicht mehr möglich. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft müssten dringend verbessert werden.

Eine weitere Demonstration mit dem Thema „Stoppt Mercosur“ gab es der Polizei zufolge auf Straßen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Schaumburg. Dort beteiligten sich neben Traktoren auch Autos an dem Demonstrationszug. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach kam es bis zum Nachmittag zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch in anderen Landkreisen wurden Proteste mit großen Fahrzeugen erwartet - im Rahmen einer bundesweiten Aktion.

In den vergangenen Monaten und Jahren haben Bauern mehrfach mit ihren großen Fahrzeugen gegen politische Entscheidungen protestiert und damit starke Verkehrsbehinderungen verursacht.