Im Spätsommer und im Herbst fahren die Bauern den Großteil ihrer Ernte ein. Auch bei der Landwirtschaftsministerin wächst im Garten einiges an Obst und Gemüse. Zum Kochen kommt sie hingegen selten.

Teltow - Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) kommt bei sich zu Hause nur noch selten zum Kochen und Backen. „Aus Zeitgründen schaffe ich es nicht immer, regional zu kochen - mit meinen Produkten aus dem Garten“, sagte die studierte Landwirtin in Teltow. Dennoch werde grundsätzlich das Obst und das Gemüse aus ihrem Garten beim Kochen verwertet. „Den landwirtschaftlichen und gärtnerischen Hintergrund habe ich ja.“

Mittelstädt führte vor ihrer Ernennung zur Ministerin einen eigenen Agrarbetrieb. Ihre Anteile an der Gesellschaft seien an ihre Mutter in „treuhänderische Verantwortung“ übergegangen, hatte Mittelstädt erklärt. Somit sei sie aus allen Unternehmen „zurückgetreten“ und übernehme dort keine Verantwortung mehr. Nach dem Brandenburgischen Ministergesetz dürfen Mitglieder der Landesregierung neben ihrem Amt unter anderem kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben.