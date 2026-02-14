In Thüringen haben die Narren noch vor Rosenmontag Hochsaison. Große Umzüge ziehen am Wochenende durch Wasungen und Erfurt.

Wasungen - Die fünfte Jahreszeit steuert am Wochenende in Thüringen auf ihren Höhepunkt zu. Anders als in den Hochburgen am Rhein feiern die Narren hier in mehreren Orten bereits vor dem Rosenmontag Straßenkarneval. Den Auftakt macht heute (14.11 Uhr) der traditionsreiche Umzug im südthüringischen Wasungen.

Die Kleinstadt gehört zu den Orten mit der längsten Faschingstradition in Deutschland. Zum 490. Mal wird hier Straßenfasching gefeiert - in diesem Jahr unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“ (Ohne uns läuft gar nichts).

Am Sonntag folgt dann der wahrscheinlich größte Thüringer Karnevalsumzug in Erfurt. Rund 2.000 Narren werden bei dem Zug in der Landeshauptstadt erwartet, der 13.11 Uhr starten soll. 2025 Jahr war der Umzug wegen der Sicherheitslage in seiner üblichen Form abgesagt worden.

In Thüringen sind nach Angaben des Landesverbandes rund 30.000 Narren in mehr als 330 Vereinen organisiert. Insgesamt seien in den Orten im Bundesland rund 100 Umzüge geplant. Am Wochenende feiern Karnevalisten beispielsweise auch in Arnstadt, Apolda, Suhl oder Weimar.