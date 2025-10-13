Autofahrer müssen bei Chemnitz viel Geduld mitbringen. Auf der A4 Richtung Erfurt brannte ein Lkw-Anhänger, die Fahrbahn ist immer noch zum Teil gesperrt.

Chemnitz - Ein Brand an einem Lkw-Anhänger sorgt auf der Autobahn 4 bei Chemnitz für lange Staus. Der Anhänger geriet am Morgen nach einem technischen Defekt in Brand, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzte soll es ersten Erkenntnissen zufolge keine geben.

Die A4 wurde Richtung Erfurt zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Glösa eine Stunde gesperrt. Danach wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Auch am Nachmittag war nur eine Spur frei. Mehrere Medien hatten über den Brand berichtet. Laut MDR gab es zwischenzeitlich mehr als zwölf Kilometer Stau.